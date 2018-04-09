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Екатеринбургская «Спецавтобаза» к концу лета подготовится к акционированию
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Екатеринбургская «Спецавтобаза» к концу лета подготовится к акционированию 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Екатеринбургский МУП «Спецавтобаза» готовится к акционированию, сообщил на пресс-конференции директор предприятия Нафик Фамиев. «Статус МУПа нас несколько сдерживает. Есть масса вещей, которые очень неудобны, в том числе закупки по 44-ФЗ», — заявил Фамиев. Он обратил внимание, что «Спецавтобаза» получила статус регионального оператора по обращению с отходами во всей восточной зоне Свердловской области, куда входит не только Екатеринбурга, но и другие города.
График акционирования уже составлен, сейчас «Спецавтобаза» готовится к аудиту. В конце августа документы поступят в департамент по управлению муниципальным имуществом, который вынесет окончательное решение о статусе компании. Фамиев подчеркнул, что приватизировать предприятие не планируется.
«ФедералПресс» напоминает, что в декабре «Спецавтобаза» выиграла конкурс по отбору регионального оператора. В январе директором стал экс-депутат заксобрания Нафик Фамиев.
Фото с сайта предприятия
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