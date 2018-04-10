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Масштабный ремонт системы освещения проведут в Нижнем Новгороде
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Масштабный ремонт системы освещения проведут в Нижнем Новгороде 

В городе N 33 минуты назад
Фото: В городе N
Администрация Нижнего Новгорода заключила договоры с МП «Инженерные сети» на выполнение работ по комплексному ремонту наружного освещения в разных районах города. Мероприятия проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Соответствующие постановления опубликованы на сайте городской администрация 9-10 апреля.
Согласно информации, в Автозаводском районе ремонт проведут в границах улиц Лескова, Героя Прыгунова, Героя Смирнова и Веденяпина, а также на проспекте Молодежный, площади Киселева, улицах Челюскинцев, Школьной и проспекте Ильича.
В число участков, где пройдет ремонт наружного освещения в Канавинском районе, войдут территория вокруг Мещерского озера и бульвар по улице Бетанкура, а также улицы Карла Маркса, Волжская набережная, Сергея Акимова, Сергея Есенина, Мещерский бульвар, Должанская, бульвар Мира, Совнаркомовская, Ярморочный проезд и Мануфактурная.
В Нижегородском районе комплексное благоустройство проведут на улице Большой Покровской, а также в большом и малом скверах на площади Минина и Пожарского.
Напомним, нижегородцы могут пожаловаться на «убитые» дороги в соцсети.
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