Сбербанк объявил регистрацию на Зеленый марафон «Бегущие сердца»

Программа благотворительного марафона включает забег на дистанцию 4,2 км (такая же дистанция в программе инклюзивного марафона), забеги на дистанции 10 км и 21,1 км (одновременные старты).

Для участия в марафоне необходимо пройти регистрацию на сайте http://greenmarathon.ru.

В 2017 году Зеленый марафон «Бегущие сердца» стал одним из самых ярких спортивных мероприятий. В этом году усилия организаторов будут направлены на продолжение работы служб ранней помощи для семей с особыми детьми, которые подготовят их к посещению детского сада и школы, дадут возможность жить такой же жизнью, как и их типично развивающиеся сверстники, — заводить друзей и учиться новому. Родителям такие службы не просто дарят больше уверенности, но и дают знания о том, как они сами могут помочь своему ребенку.