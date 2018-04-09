Открылась регистрация на Зелёный марафон «Бегущие сердца»

Благотворительный забег «Бегущие сердца», основанный Полиной Киценко Натальей Водяновой в 2015 году в поддержку программ Фонда помощи детям «Обнажённые сердца», пройдёт в Москве уже в четвёртый раз. В 2017 году к инициативе Фонда присоединился Сбербанк — после объединения двух крупных беговых проектов появился Зелёный марафон «Бегущие сердца».

Прошлый забег стал одним из самых эффективных спортивных благотворительных мероприятий — удалось собрать рекордную сумму, 50 миллионов рублей. Все средства были перечислены в фонд «Обнажённые сердца» на развитие проекта ранней помощи для маленьких детей с нарушениями развития и членов их семей. Благодаря этому более 500 семей в пяти городах получили доступ к бесплатным службам сопровождения в центрах поддержки семьи, центрах ранней помощи, центре детской психоневрологии и детских садах, где реализуется проект «Обнажённых сердец». Фото: Зелёный марафон «Бегущие сердца» Фото: Зелёный марафон «Бегущие сердца» Фото: Зелёный марафон «Бегущие сердца» Фото: Зелёный марафон «Бегущие сердца» Фото: Зелёный марафон «Бегущие сердца» В этом году, 27 мая, Зелёный марафон «Бегущие сердца» снова пройдёт в 54 городах России , а также в других странах, где представлен Сбербанк. По информации организаторов, на старты выйдут более 150 тысяч участников. Главный забег состоится в Москве, на Васильевском спуске. Запланированы три дистанции — 4,2 км, 10 км и полумарафон на 21,1 км. По традиции также пройдут соревнования на дистанции 10 км для людей с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся инвалидной коляской.

Стоимость участия на дистанциях 4,2 км и 10 км — 1 500 рублей, на полумарафоне — 2 000 рублей, для людей с ограниченными возможностями здоровья — бесплатно. Дополнительная информация и регистрация — на официальном сайте забега runninghearts.ru. Статьи по теме Организаторы Московского марафона объявили расписание забегов на 2018 год Куда ехать на майские праздники: гид по фестивалю бега ROSA RUN В Зеленограде пройдёт забег «Кросс Спутник» В Никола-Ленивце пройдёт забег Sport-Marafon Trail

Запись «Открылась регистрация на Зелёный марафон „Бегущие сердца“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.