В России усилят радиационную безопасность

Ростехнадзор разработал законопроект, направленный на усиление радиационной безопасности в России . Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Отмечается, что разработка инициативы обусловлена дальнейшим внедрением дифференцированного, риск-ориентированного подхода к регулированию радиационной безопасности. Законопроект также направлен на реализацию общесистемных мер по снижению административных барьеров, совершенствование государственного администрирования и ликвидацию административных ограничений.

В частности, предлагается уточнить формулировку категории объекта использования атомной энергии «радиационный источник». Сейчас сооружения, комплексы, установки и аппараты, предназначенные для проведения работ с радиоактивными веществами или радиоактивными отходами (в частности, комплексы, установки и аппараты по переработке радиоактивных отходов), не попадают под определение ни одной из имеющихся в законе №170-ФЗ категорий объектов использования атомной энергии.

С целью внедрения риск-ориентированного подхода к регулированию радиационной безопасности в отношении радиационных источников на стадии жизненного цикла «эксплуатация» в статью 24.1 закона №170-ФЗ вводится часть шесть, согласно которой периодичность проверок организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников четвёртой и пятой категорий радиационной опасности, устанавливается Правительством Российской Федерации

В целях исключения необходимости получения лицензии на обращение с радиоактивными отходами (обращение с отработавшими закрытыми радионуклидными источниками 4-й и 5-й категорий) организациями, осуществляющими деятельность по эксплуатации радиационных источников только четвёртой и пятой категорий радиационной опасности, предлагается обозначить деятельность по обращению с радиоактивными отходами, образующимися в результате эксплуатации закрытых радионуклидных источников 4-й и 5-й категорий, как часть деятельности по эксплуатации радиационных источников только 4-й и 5-й категорий радиационной опасности.

С целью дифференцирования требований к персоналу организаций, осуществляющих эксплуатацию радиационных источников, предлагается исключить необходимость получения разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии работниками организаций, осуществляющих эксплуатацию радиационных источников только четвёртой и пятой категорий радиационной опасности.

Также предлагается законодательно закрепить возможность привлечения организаций научно-технической поддержки уполномоченного органа госрегулирования безопасности к проведению плановых (внеплановых) проверок (инспекций) на объектах использования атомной энергии, в отношении которых установлен режим постоянного государственного надзора.

Принятие законопроекта не влечёт изменения объёма полномочий и/или компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации и/или органов местного самоуправления, а также не потребует дополнительных средств из федерального бюджета.