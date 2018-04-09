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Глава Ингушетии призвал духовенство работать на объединение общества
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Глава Ингушетии призвал духовенство работать на объединение общества 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НАЛЬЧИК, 9 апр — РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал религиозных деятелей республики работать на объединение общества.
"Религия традиционно является фундаментальным фактором консолидации общества. Тем не менее и сегодня, и вчера отдельные представители духовенства нарушают ключевой принцип своей деятельности — объединять людей. Духовенство должно своими действиями, образом жизни показывать пример взаимного согласия, высокой духовности и терпимости, не разделяя общество республики на своих и чужих, выстраивать доброжелательные отношения с представителями всех религиозных течений без исключения", — сказал Евкуров в понедельник, выступая с ежегодным посланием к парламенту региона.
Он также обратил внимание управления по делам религии при главе республики, лидеров мусульманских общин и имамов мечетей муниципальных образований на необходимость организации совместной работы «по достижению согласия среди всех религиозных общин Ингушетии».
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