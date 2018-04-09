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СГК за долги отключила теплоснабжение кемеровского завода «Стройволокно»
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СГК за долги отключила теплоснабжение кемеровского завода «Стройволокно» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания за долги отключила теплоснабжение кемеровского завода «Стройволокно», сообщает СГК.
"5 апреля теплоэнергетики отключили административные и производственные помещения завода от внешних тепловых сетей и опломбировали запорную арматуру. Таким образом, теплоснабжение предприятия-должника было полностью прекращено", — говорится в сообщении.
Такой шаг стал реакцией на нежелание потребителя оплатить накопленную задолженность за тепловую энергию, отмечает компания.
ООО «Стройволокно» — производитель теплоизоляционных материалов — в январе-феврале 2018 года задолжало СГК более 400 тысяч рублей. Компания намерена возобновить поставку тепловой энергии только после полного погашения задолженности.
С начала 2018 года СГК отключила от внешних тепловых сетей уже 18 неплательщиков. Большинство из них подобный метод «воспитания холодом» заставил оперативно погасить задолженность за тепловую энергию, добавляют в компании.
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