В екатеринбургском Академическом отметили Светлую Пасху

8 апреля жители екатеринбургского района Академический вместе со всеми православными отметили светлый праздник Воскресения Христова.

Еще в субботу днем жители района отправились в храмы Святого равноапостольного князя Владимира и Святых Божиих строителей, чтобы освятить куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. Ближе к полуночи началась полунощница, а затем и пасхальная заутреня. Божественную литургию проводили отец Сергий и отец Даниил соответственно.

#пасха2018🐣

Публикация от Darinka Lapina (@darinkalapina) 8 Апр 2018 в 8:34 PDT На Пасхальном молебене настоятель храма Святых Божиих строителей, отец Даниил, зачитал собравшимся обращение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, передает "Уралинформбюро"

После Пасхальной вечерни отец Сергий и отец Даниил приняли участие в праздничном крестном ходе от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови.

#пасха2018🐣

Публикация от Darinka Lapina (@darinkalapina) 8 Апр 2018 в 8:34 PDT Все воскресенье над Академическим плыл пасхальный колокольный перезвон. В этот день храмы района посетили несколько тысяч человек.

Стоит отметить, что готовиться к празднованию Пасхи — печь куличи и красить яйца — академчане начали загодя и активно размещали фотографии своих шедевров в соцсетях.

#пасха2018🐣

Публикация от Darinka Lapina (@darinkalapina) 8 Апр 2018 в 8:34 PDT #пасха2018🐣

Публикация от Darinka Lapina (@darinkalapina) 8 Апр 2018 в 8:34 PDT