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В екатеринбургском Академическом отметили Светлую Пасху
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В екатеринбургском Академическом отметили Светлую Пасху 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
8 апреля жители екатеринбургского района Академический вместе со всеми православными отметили светлый праздник Воскресения Христова.
Еще в субботу днем жители района отправились в храмы Святого равноапостольного князя Владимира и Святых Божиих строителей, чтобы освятить куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. Ближе к полуночи началась полунощница, а затем и пасхальная заутреня. Божественную литургию проводили отец Сергий и отец Даниил соответственно.
#пасха2018🐣
Публикация от Darinka Lapina (@darinkalapina) 8 Апр 2018 в 8:34 PDT  На Пасхальном молебене настоятель храма Святых Божиих строителей, отец Даниил, зачитал собравшимся обращение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, передает "Уралинформбюро".
После Пасхальной вечерни отец Сергий и отец Даниил приняли участие в праздничном крестном ходе от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови.
#пасха2018🐣
Публикация от Darinka Lapina (@darinkalapina) 8 Апр 2018 в 8:34 PDT  Все воскресенье над Академическим плыл пасхальный колокольный перезвон. В этот день храмы района посетили несколько тысяч человек.
Стоит отметить, что готовиться к празднованию Пасхи — печь куличи и красить яйца — академчане начали загодя и активно размещали фотографии своих шедевров в соцсетях.
#пасха2018🐣
Публикация от Darinka Lapina (@darinkalapina) 8 Апр 2018 в 8:34 PDT  #пасха2018🐣
Публикация от Darinka Lapina (@darinkalapina) 8 Апр 2018 в 8:34 PDT
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