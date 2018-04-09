Tesla отзывает в Китае свыше 8 тысяч Model S из-за проблем с рулевой рейкой

Отзыв начнется с 28 июня и затронет импортированные в страну автомобили, произведенные в период с 2013 по 2016 гг. В заявлении контролирующего ведомства указывается, что отзыв связан с опасениями относительно надежности работы механизма рулевой рейки. Существует вероятность коррозии под воздействием внешней среды одного из болтов, что может привести к некорректной работе усилителя рулевого механизма и потенциально представлять опасность во время движения.

Производитель обязуется бесплатно устранить все технические проблемы.