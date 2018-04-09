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Лабытнангцам раздали пятьсот памяток о грамотной сортировке отходов
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Лабытнангцам раздали пятьсот памяток о грамотной сортировке отходов 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Активисты «ЭкоМира-Лабытанги» распространили среди жителей муниципалитета 500 памяток с информацией о важности грамотной сортировки отходов.
Это один из этапов большого проекта «Всему свое место», получившему поддержу во втором конкурсе президентских грантов. Сейчас проект активно реализуется: общественники уже приобрели 11 контейнеров для сбора пластика. Теперь «ЭкоМир» приступил к формированию культуры обращения с отходами среди жителями.
По заказу активистов на средства гранта изготовили и растиражировали 500 памяток. Они содержат информацию о реализации проекта и новых возможностях, которые он открывает перед лабытнангцами в части экосбережения родного края. В ней наглядно демонстрируется урон, который наносит природе неправильная утилизация пластика, а также альтернативные варианты его переработки.
«Примечательно, что в рамках акции по информированию мы встретили большой отклик среди горожан. Лабытнангцы действительно заинтересовались этой темой. Многие задавали уточняющие вопросы и высказывали пожелания, чтобы контейнеры были установлены в их дворе. Это является ярким свидетельством, что мы движется в правильном направлении», — подчеркнул председатель «ЭкоМира» Никита Чубшвец.
Информационные брошюры активисты распространяли среди жителей на центральных улицах города, в коллективах городских организаций и учреждений, опускали в почтовые ящики домов, во дворах которых в скором времени могут установить контейнеры для сбора пластиковой тары.
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