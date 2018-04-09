Экс-сотрудница озерского МВД не смогла оспорить изъятие квартиры и двух дорогих внедорожников 

Инспектор группы по исполнению административного законодательства местного УВД оказалась хозяйкой элитной квартиры площадью более 250 квадратных метров, гаража и автомобилей Toyota Land Cruiser 200 и Toyota RAV 4 2013 и 2014 годов выпуска. Имущество потянуло на 14 миллионов рублей. При этом доходы госслужащей за два года с момента назначения на должность инспектора УВД не превысили и полутора миллионов. В связи с этим представители прокуратуры и обратились в суд. Суд постановил обратить в доход государства квартиру и два автомобиля, принадлежавшие бывшей сотруднице УМВД.
«ФедералПресс» ранее писал: бывший глава департамента образования мэрии Омска Илья Дубин просит об условно-досрочном освобождении. Осужденный за получение взятки экс-директор департамента образования администрации Омска Илья Дубин, по информации «ФедералПресс», подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в Кировский районный суд города. Рассматривать прошение бывшего высокопоставленного омского чиновника будет судья Сергей Калмыков. Дата первого заседания пока не назначена.
Илья Дубин был приговорен к четырем годам тюремного заключения и выплате штрафа в 5 млн рублей в 2015 году. Его признали виновным в получении взятки при организации поставок детского питания в образовательные учреждения Омска. Вскоре после задержания Дубина тогдашний мэр Вячеслав Двораковский принял решение об отставке главы депобразования. Преемником Ильи Дубина стала его бывший первый заместитель Екатерина Спехова, покинувшая ведомство в январе 2018 года. Результаты ее работы были признаны новым руководством города неудовлетворительными.