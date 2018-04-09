П. Бирюков: Тротуары на ул. Лесная расширятся на 1,5-3 м после благоустройства

Ширина тротуаров на ул. Лесной увеличится на 1,5-3 м в результате работ по благоустройству. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В районе ул. Лесная в центре столицы проводятся подготовительные работы перед началом программы городского благоустройства. Здесь обновят дорожное покрытие, проведут замену инженерных коммуникаций, отремонтируют водопровод и ливневую канализацию. Ширину тротуаров увеличат на 1,5-3 м. Их замостят гранитной плиткой белого, серого и розового цветов — эта гамма стилистически соответствует исторической застройке улиц: зданию Миусского трамвайного парка и РХТУ имени Д. Менделеева», — рассказал П. Бирюков.

Он напомнил, что в прошлом году был приведен в порядок участок ул. Лесная от 1-го Лесного пер. до ул. 1-я Тверская-Ямская. Там проложили более 1 км трамвайных путей, которые ведут к площади Тверская Застава, а на самой площади обустроили разворотное кольцо.

По словам заммэра, ремонт ул. Лесная и территорий вокруг нее полностью завершится в этом году. Там установят лавочки и урны, заменят асфальт, при этом полосы движения станут уже, но их количество останется прежним. Кроме того, там разобьют цветники, осенью высадят деревья и кустарники. Под трамвайные остановки обустроят специальные платформы, а напротив Миусского трамвайного депо будет организован широкий пешеходный переход. Общее число наземных пешеходных переходов тоже вырастет.

Как отметили в комплексе городского хозяйства, территорию Миусского трамвайного парка площадью 2,7 га также приведут в порядок. Там организуют парковочные места, а пешеходную зону замостят гранитной плиткой

«Участок ул. 2-я Миусская от ул. 1-я Миусская до Миусского пер. станет полностью пешеходным, там появится «зеленая» площадь с лавочками и кленовой аллеей. В связи с работами частично перекрыто движение на ул. 2-я Миусская от Миусского пер. до ул. 1-ая Миусская, предусмотрен объезд по Миусской площади», — добавили в пресс-службе.