Глава «Ростелекома»: Удаленный доступ к голосованию может быть внедрен на выборах президента РФ в 2024 г. 

Жители России могут получить возможность удаленного голосования на следующих президентских выборах с помощью единой системы идентификации, сообщил в ходе коллегии министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.
«Абсолютно уверен, что через шесть лет, когда будут новые выборы президента России, Россия сможет предложить гражданам возможность удаленного голосования с использованием современных технологий и гаджетов», — сказал М. Осеевский.
Он напомнил, что на данный момент запущен процесс создания единой системы для удаленной идентификации жителей России для предоставления различного рода услуг, в первую очередь банковских.