В Нижегородской области спасены четыре рыбака. Случай, который едва не закончился трагедией

Нижегородской области спасены четыре рыбака. Случай, который едва не закончился трагедиейПо сообщению ГУ МЧС России по Нижегородской области, в г.о. Сокольский спасены четыре рыбака. ГУ МЧС России по Нижегородской области настоятельно рекомендует нижегородцам закончить сезон подледного лова и убрать все рыболовные снасти на зимнее хранение! На сегодняшний день лед на водоемах Нижегородской области непрочен и выходить на него смертельно опасно! Между тем, несмотря на многочисленные призывы специалистов отказаться от улова, который может стоить жизни, многие рыбаки не спешат сматывать удочки. Один из таких случаев, который едва не закончился трагедией, произошел в мишувшие выходные на р. Волга напротив д. Божонки г.о. Соколький. Там в 500 м от берега на льду среди промоин оказались четверо мужчин — любителей порыбачить. Как оказалось, ради улова они даже приехали на нижегородскую землю из Владимирской области

Оказавшись отрезанными водой от берега, рыбаки стали звать на помощь. Один из них сообщил о случившемся в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру «112». К месту вызова незамедлительно на судне на воздушной подушке (СВП) выехали работники Центра ГИМС МЧС России по Нижегородской области.

Силами работников ГИМС рыбаки (двое мужчин 1962 г.г.р., а также 1960 и 1961 г.г.р.) были сняты с льдины и на судне на воздушной подушке доставлены на берег. В медицинской помощи спасенные не нуждались.

ГУ МЧС России по Нижегородской области настоятельно рекомендует нижегородцам закончить сезон подледного лова и убрать все рыболовные снасти на зимнее хранение!

Будьте благоразумны, не рискуйте собственной жизнью!

Уважаемые нижегородцы, если среди Ваших близких или знакомых есть любители подледного лова, убедите их не подвергать свою жизнь опасности! Кадры спасения: