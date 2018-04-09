В Ростове установят бюст и две мемориальных доски

В Ростове-на-Дону гимназии №52, которая находится на улице Мечникова, присвоят имя организатора восстания военнопленных в концентрационном лагере «Собибор» Александра Ароновича Печерского . Также на территории учебного заведения в честь него будет установлен бюст. Это следует из материалов, опубликованных городской администрацией.

Помимо того, в донской столице появятся две мемориальных доски. Одна из них увековечит память участника Великой Отечественной войны Измаила Акимовича Аширова и будет располагаться на горизонтальном пилоне ритуальной площадки мемориального комплекса «Кумженская роща». Вторая мемориальная доска в память о мастере спорта СССР Викторе Федосеевиче Одинцове появится на фасаде здания лицея №51 на проспекте Чехова.

При этом изготовление и установка бюста и обоих мемориальных досок будут осуществлены за средства инвесторов.