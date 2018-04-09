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Светлана Лобода нежно поздравила дочь с днем рождения
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Светлана Лобода нежно поздравила дочь с днем рождения 

Letidor.ru 18 минут назад
Фото: Letidor.ru
Дочери популярной певицы Светланы Лободы сегодня исполнилось 7 лет. Знаменитая мама, как и многие звезды, не могла оставить это событие без внимания в соцсетях. Певица трогательно поздравила дочь с днем рождения, немного рассказав поклонникам о том, какой она старается ее воспитать.
Эта маленькая девочка стала мне большим другом. Как мама я учу её быть доброй и отзывчивой, любить ближнего и уметь сострадать, отдавать последнее тем, кто нуждается, и помнить, что Бог дает нам крылья для того, чтобы взлететь и корни, для того, чтобы знать куда возвращаться… С днем твоего рождения, моя любимая девочка. Пусть ангелы хранят тебя, 👼❤️
написала Светлана Лобода, поделившись теплым фото с дочерью.
Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 9 Апр 2018 в 12:31 PDT  Поклонники Светланы оставили множество добрых пожеланий и поздравлений в комментариях. Многие также отметили, что 7-летняя Ева растет очень красивой и выглядит не менее прекрасно, чем ее знаменитая мама.
Напомним, что Светлана Лобода недавно улетела в Лос-Анджелес, чтобы там стать мамой во второй раз. А это значит, что у Евы скоро появится братик или сестренка. Пол будущего малыша звезда не раскрывает. Зато известно, что роды пройдут в США, куда Светлана Лобода уже улетела вместе со своей семьей.
Евангелина появилась на свет в 2011 году в отношениях артистки с танцором, хореографом и диджеем Андреем Царем. В 2014 году певица официально сообщила, что рассталась с ним. О том, кто же отец ее будущего малыша, звезда не говорит. Однако СМИ утверждают, что звезда забеременела от лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, который активно ухаживал за Светланой в июле прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Во время этого фестиваля знаменитостей много раз видели вместе, в том числе и на различных вечеринках. Однако ранее считалось, что дальше обычного флирта эти отношения не зашли. Теперь же утверждается, что Светлана и Тилль все это время продолжали тайно встречаться.
Вчера, кстати, Светлана Лобода поделилась фото, на котором поклонники разглядели обручальное кольцо. Возможно, вскоре звезда раскроет секрет своих новых отношений.
Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 7 Апр 2018 в 9:12 PDT  Пока же поклонникам остается лишь строить догадки и ждать подтверждения слухов от самой певицы.
Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) Фев 14, 2018 в 9:34 PST  Фото: Instagram @lobodaofficial
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