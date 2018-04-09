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Власти Ямала заявили, что в регионе необходимо создать около 20 вертолетных площадок
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Власти Ямала заявили, что в регионе необходимо создать около 20 вертолетных площадок 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Около 20 вертолетных площадок нужно построить и реконструировать в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) для перевозки пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.
Вертолетные площадки нужны на Ямале из-за отсутствия развитой дорожной сети. Многие поселки арктического региона отрезаны от «большой земли», добраться к ним в летнее время можно только по рекам, а зимой — по зимним трассам. Круглый год, в том числе и в период распутицы, работают только перевозки вертолетами.
"Учитывая возрастающие потребности населения автономного округа в пассажирских перевозках и требования федеральных авиационных правил, в настоящее время остро стоит вопрос о проведении мероприятий по реконструкции и строительству 19 вертолетных площадок", — сообщили в департаменте.
Сейчас на Ямале действует 24 вертолетные площадки. В этом году планируется начать строительство еще двух — в селе Питляр Шурышкарского района и в селе Катравож Приуральского района. На их проектирование из бюджета округа выделено 15 млн рублей, пояснили в департаменте.
"Строительство вертолетных площадок позволит обеспечить безопасные и качественные перевозки пассажиров и грузов во многие населенные пункты", — добавили там.
Ранее ТАСС сообщал, что еще четыре вертолетные площадки будут построены в ходе реконструкции аэропорта в Красноселькупе — три площадки для вертолетов Ми-8, одна — для вертолетов Ми-26.
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