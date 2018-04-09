Жители Озёрска пожаловались на массовый мор рыбы

Жители Озёрска пожаловались на массовый мор рыбы в озере Большая Нанога, фотографиями последствий горожане поделились в соцсети.

По словам автора снимков, множество мёртвых мальков были замечены в воде и на берегу в районе улицы Гайдара. В комментариях другие озерчане высказали версии произошедшего.

«Лёд слишком толстый и проталин почти нету, ибо в Б. Наногу ничего толком не впадает, и рыба задыхается, помниться были люди, которые компрессором под лед воздух загоняли…», — написал один из участников обсуждения.

«Низкий уровень воды = замор. Большуха всегда была полузаморной. Часть рыбы уходит в Иртяш конечно», — заметил другой комментатор.

«Вы впервые чтоль в городе? Это ежегодно происходит там… и фото каждый год такие», — написала ещё одна жительница Озёрска.