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Жители Озёрска пожаловались на массовый мор рыбы
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Жители Озёрска пожаловались на массовый мор рыбы 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жители Озёрска пожаловались на массовый мор рыбы в озере Большая Нанога, фотографиями последствий горожане поделились в соцсети.
По словам автора снимков, множество мёртвых мальков были замечены в воде и на берегу в районе улицы Гайдара. В комментариях другие озерчане высказали версии произошедшего.
«Лёд слишком толстый и проталин почти нету, ибо в Б. Наногу ничего толком не впадает, и рыба задыхается, помниться были люди, которые компрессором под лед воздух загоняли…», — написал один из участников обсуждения.
«Низкий уровень воды = замор. Большуха всегда была полузаморной. Часть рыбы уходит в Иртяш конечно», — заметил другой комментатор.
«Вы впервые чтоль в городе? Это ежегодно происходит там… и фото каждый год такие», — написала ещё одна жительница Озёрска.
Отметим, что весной 2017 года беспокойство южноуральцев вызвал мор рыбы на озере Кунашак, проверкой по этому факту занялись сотрудники прокуратуры и следственного комитета.
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