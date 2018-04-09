«Какой цинизм»: хейтеры накинулись на Павла Табакова

И все из-за фотографии со съемок!

Месяц назад не стало легендарного актера Олега Табакова . Убитая горем семья похоронила мужа и отца, а сын Павел уже вернулся к работе. Правда, фанаты внимательно следят, чтобы все родственники Олега Павловича соблюдали траур. Поэтому после очередной фотографии со съемочной площадки в Instagram молодого актера подписчики накинулись на него.

«Паша, ты нормальный?», «Какой цинизм! Ну надо же, у такого отца такой сын», «После смерти отца можно вести себя по-другому».

К счастью, нашлись и адекватный подписчики, которые заступились за Павла, написав недоброжелателем, что сын актера продолжает жить и работать, и осуждать его за это нельзя.

«Он все осознает, и какая на нем ответственность как на сыне великого актера, носитель такой фамилии. Он молод, кураж — естественная защитная реакция», «Никто не знает, что у него на сердце и душе. Парень работает, он сейчас опора для мамы и сестры. Дай бог ему хороших ролей».

Публикация от Театр п/р О. Табакова (@tabakov_pavel)

7 Апр 2018 в 10:37 PDT Напомним, Олега Табакова не стало 12 марта. После продолжительной болезни он ушел из жизни в одной из больниц Москвы . По информации в СМИ, смерть наступила после сердечного приступа. За жизнь Олега Табакова врачи боролись с ноября 2017 года — актера даже вводили в медикаментозную кому, чтобы дать его органам восстановиться.

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