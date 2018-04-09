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Экс-глава налоговой службы КБР стал первым зампредом правительства республики
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Экс-глава налоговой службы КБР стал первым зампредом правительства республики 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Первым заместителем председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики стал Мурат Керефов, который до этого возглавлял региональное укправление ФНС.
«Назначить Керефова Мурата Анатольевича первым заместителем председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте главы региона.
Ранее эту должность занимал Таймураз Ахохов. 2 апреля он был избран главой администрации Нальчика.
Мурат Керефов родился в 1978 году в Нальчике. Окончил Кабардино-Балкарский государственный университет по двум специальностям: экономический факультет — по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», затем юридический — по специальности «Юриспруденция». Имеет ученую степень доктора экономических наук. В 2002—2004 годах работал в Министерстве экономического развития и торговли КБР. C 2004 по 2012 год — замминистра экономического развития и торговли КБР, руководитель департамента поддержки малого предпринимательства, в 2012—2014 годах был министром финансов республики. С мая 2014 года Керефов занимал пост руководителя управления налоговой службы по региону, сообщается на сайте ФНС.
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