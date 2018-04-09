Экс-глава налоговой службы КБР стал первым зампредом правительства республики

Первым заместителем председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики стал Мурат Керефов, который до этого возглавлял региональное укправление ФНС

«Назначить Керефова Мурата Анатольевича первым заместителем председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте главы региона.

Ранее эту должность занимал Таймураз Ахохов. 2 апреля он был избран главой администрации Нальчика