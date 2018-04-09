За нарушение правил хранения пиротехники штрафы возрастут до 500 тысяч рублей

В Административном кодексе могут появиться штрафы до 500 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности при хранении, продаже и использовании пиротехники.

Соответствующий зако­нопроект 9 апреля ре­комендовал Госдуме рассмотреть в первом чтении Комитет палаты по госстроительству и законодательству.

Автором инициатив выступил депутат Заксоб­рания Ленинградской области Сергей Карав­аев. В документе говорится о нарушениях с пиротехникой I, II и III классов — радиус действия которых не превышает 20 метров. Другими словами, регулирование коснётся вопроса использования бытовых хлопушек и петард.

Таким образом, повышенные штрафы сравняются с теми, которые действуют в отношении нарушителей, использующих промышленные фейерверки IV и V классов.

Если законопроект будет одобрен, то для граждан штрафы составят 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 40­-50 тысяч рублей, а для организаций и учреждений — 400-500 тысяч рублей.

До сих пор серьёзные претензии возникали только к тем, кто неправильно использовал пиротехнические изделия четвёртого и пятого классов, которые можно смело приравнять к взрывчатым веществам.