За нарушение правил хранения пиротехники штрафы возрастут до 500 тысяч рублей 

В Административном кодексе могут появиться штрафы до 500 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности при хранении, продаже и использовании пиротехники.
Соответствующий законопроект 9 апреля рекомендовал Госдуме рассмотреть в первом чтении Комитет палаты по госстроительству и законодательству.
Автором инициатив выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Сергей Караваев. В документе говорится о нарушениях с пиротехникой I, II и III классов — радиус действия которых не превышает 20 метров. Другими словами, регулирование коснётся вопроса использования бытовых хлопушек и петард.
Таким образом, повышенные штрафы сравняются с теми, которые действуют в отношении нарушителей, использующих промышленные фейерверки IV и V классов.
Если законопроект будет одобрен, то для граждан штрафы составят 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 40-50 тысяч рублей, а для организаций и учреждений — 400-500 тысяч рублей.
До сих пор серьёзные претензии возникали только к тем, кто неправильно использовал пиротехнические изделия четвёртого и пятого классов, которые можно смело приравнять к взрывчатым веществам.
Законодатели из Санкт-Петербурга указывают, что ежегодно тысячи людей в России становятся жертвами контрафактной пиротехнической продукции, при этом основную часть пострадавших составляют дети и подростки: «Потери, которые несут граждане от таких огненных забав, сопоставимы с потерями от боестолкновений».