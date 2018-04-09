За самовольное подключение к нефтепроводам введут уголовное наказание

России может появиться уголовное наказание за повторное самовольное подключение граждан к нефтепроводам и газопроводам. Соответствующий законопроект рекомендовал Госдуме принять в первом чтении Комитет палаты по государственному строительству и законодательству.

Сейчас в Уголовном кодексе существует статья об ответственности за разрушение или приведение объектов трубопроводного транспорта в негодность, куда и нужно включить самовольное подключение к нефтепроводам.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от «Единой России» во главе с Михаилом Старшиновым . По их словам, в последние годы участились случаи самовольного подключения к газопроводам и нефтепроводам с помощью садовых шлангов, пластиковых труб, шлангов от стиральных машин и пылесосов. Именно с этим связана большая доля пожаров. Особенно на территории Северо-Кавказского федерального округа, что послужило поводом для рассмотрения этого вопроса в декабре 2016 года на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО под председательством премьера Дмитрия Медведева

Если законопроект примут, то нарушителю придётся заплатить штраф до 80 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода за полгода. Альтернативой могут стать обязательные работы на срок до 350 часов, исправительные работы на срок до 1 года или ограничение свободы до 2 лет.

Если нарушителями стала группа лиц по предварительному сговору, то каждый из преступников заплатит штраф до 200 тысяч рублей или в размере своего дохода за 1,5 года. За это же нарушение можно будет получить тюремный срок до 4 лет.

За повреждения нефтепроводов и трубопроводов и связанных с ними объектов и сооружений, совершённые из хулиганских побуждений, штраф составит до 500 тысяч рублей или можно будет лишиться свободы на срок до 5 лет. Если эти деяния повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, наказание составит до 6 лет лишения свободы.