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Москвичи смогут увидеть ежей и кротов в природных парках в ближайшее время
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Москвичи смогут увидеть ежей и кротов в природных парках в ближайшее время 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Москвичи смогут увидеть ежей и кротов на особо охраняемых природных территориях столицы в ближайшее время, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
«После таяния снега на особо охраняемых природных территориях чаще всего из зверей можно встретить представителей отряда насекомоядных: ежей и кротов. Их появления из укрытий можно ожидать со дня на день. Еще один представитель отряда насекомоядных, а именно кутора, активна в течение всего года. Ее можно заметить вдоль водотоков, где она охотится на рыб и моллюсков», — сказал собеседник агентства.
В учреждении отметили, что звери и птицы начали приготовления, «связанные с будущим потомством». У белок, отмечают в Мосприроде, сейчас можно наблюдать активное поведение, обусловленное периодом гона — грызуны бегают друг за другом, «делая перерыв лишь для поиска корма в лесу или для посещения кормушек». А бобры, которые живут на реке Химка более 10 лет, сейчас ожидают «прибавления семейства».
Перемены происходят и в жизни птиц, добавили в Мосприроде. «Серая неясыть уже вывела своих птенцов, а дневные хищные птицы — ястреб-перепелятник и ястреб-тетеревятник — приступили к высиживанию яиц. Прилетели первые зяблики и щебечут свою весеннюю песню. Вернулись певчие и черные дрозды, белобровики», — пояснил собеседник агентства.
Агентство «Москва»: последние новости
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