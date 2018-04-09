Мероприятие ко Дню космонавтике проведут в Доме культуры Дружба

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Сотрудники Дома культуры «Дружба» поселения Вороновское 17 апреля организуют форум, посвященный Дню космонавтике.

— Это мероприятие проходит в нашем в учреждении в третий раз. На форум мы пригласили сразу несколько почетных гостей. Среди них — председатель Совета ветеранов поселения Вороновское Александр Туришин. В рамках встречи, каждый участник выступит с тематическим докладом, — прокомментировали сотрудники Дома культуры «Дружба».

Планируется, что начнется форум в 16:00. Он продлится чуть больше часа.