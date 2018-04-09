Ещё
Полигон химических отходов «Красный Бор» готовится к паводку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полигон химических отходов «Красный Бор» готовится к паводку 

АиФ Санкт-Петербург 30 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Рекультивацию полигона «Красный Бор» могут включить в программу «Чистая страна», в этом случае работы по большей части оплатит федеральный центр, сообщает «Фонтанка».
На выездном совещании, которое состоялось на полигоне 6 апреля, глава комитета по природопользованию Игорь Григорьев отметил, что проект позволяет оплатить большую часть расходов из федеральной казны.
Чиновник добавил, что «Красный Бор» может войти в программу, если он будет находиться в собственности города и пройдет государственную экологическую экспертизу.
Вице-губернатор Петербурга Михаил Кучерявый считает, что власти Петербурга должны решать судьбу полигона на основании заключения ученых.
Специалисты говорят о необходимости строительства саркофага по периметру «Красного Бора».
По словам главного инженера полигона Петра Сиваченко, для откачки паводковых вод на карте № 64 будет запущено 16 насосов, на 68-ой — девять.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
С нелегальной торговлей предложили бороться с помощью видеокамер Сбербанк станет партнером IV Всероссийской недели финансовой грамотности В Петербурге с сосульками будут бороться с помощью «холодных чердаков»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России337
Курс доллара преодолел новый рубеж224
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй78
Царев назвал следующего президента Украины89
Санкции обрушили российский рынок592
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
03:46
Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Новости Москвы
00:28
В центре Москвы расширят тротуары
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение