Полигон химических отходов «Красный Бор» готовится к паводку

Рекультивацию полигона «Красный Бор» могут включить в программу «Чистая страна», в этом случае работы по большей части оплатит федеральный центр, сообщает «Фонтанка»

На выездном совещании, которое состоялось на полигоне 6 апреля, глава комитета по природопользованию Игорь Григорьев отметил, что проект позволяет оплатить большую часть расходов из федеральной казны.

Чиновник добавил, что «Красный Бор» может войти в программу, если он будет находиться в собственности города и пройдет государственную экологическую экспертизу.

Вице-губернатор Петербурга Михаил Кучерявый считает, что власти Петербурга должны решать судьбу полигона на основании заключения ученых.

Специалисты говорят о необходимости строительства саркофага по периметру «Красного Бора».

По словам главного инженера полигона Петра Сиваченко, для откачки паводковых вод на карте № 64 будет запущено 16 насосов, на 68-ой — девять.