Комиссия посетила полигон «Красный Бор»

Участники встречи осмотрели полигон, обводной канал и пруды-накопители.

Алексей Трутнев рассказал о работах, выполненных на предприятии за последние два года: в 2016-м очистили обводной и внутренний каналы, по периметру полигона установили ограждение, оснастили его системой видеонаблюдения, датчиками движения и проникновения, сделали освещение. В прошлом году заменили фильтры на очистных сооружениях, очистили дренажную систему, обработали мелом карты с неорганическими отходами.

После осмотра участники совещания посетили комплекс очистных сооружений и ознакомились с инновационными технологиями экранирования полигона и иммобилизации отходов в открытых котлованах.

Ранее полигон «Красный Бор» обследовали на предмет готовности к весеннему половодью. 29 марта экспертная группа признала работу по предотвращению опасных ситуаций удовлетворительной и зафиксировала, что разработанный план мероприятий выполняется.