Встреча активных мам состоялась в медиацентре на Братиславской

На нее были приглашены молодые женщины с детьми.

— Особенностью встреч родительского клуба является то, что можно брать с собой детей любого возраста, даже грудничков, — отметили в медиацентре.

Пока мамы обсуждали стратегические вопросы в воспитании своих маленьких сокровищ, малыши познакомились друг с другом и нашли себе товарищей по играм.

Следующая встреча состоится в медиацентре по адресу улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская», 19 апреля. Регистрация на встречу — https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/57. (то)