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Встреча активных мам состоялась в медиацентре на Братиславской
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Встреча активных мам состоялась в медиацентре на Братиславской 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Управа района Марьино
На нее были приглашены молодые женщины с детьми.
— Особенностью встреч родительского клуба является то, что можно брать с собой детей любого возраста, даже грудничков, — отметили в медиацентре.
Пока мамы обсуждали стратегические вопросы в воспитании своих маленьких сокровищ, малыши познакомились друг с другом и нашли себе товарищей по играм.
Следующая встреча состоится в медиацентре по адресу улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская», 19 апреля. Регистрация на встречу — https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/57. (то)
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