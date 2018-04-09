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А. Хрипун: Средний возраст московского врача с 2011 г. сократился на восемь лет
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А. Хрипун: Средний возраст московского врача с 2011 г. сократился на восемь лет 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Об этом руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил в рамках круглого стола «Московский врач: профессионализм, развитие, статус» в Общественной палате Москвы.
«Есть врачи, которые достигли пенсионного возраста, и продолжают работать, примерно каждый пятый на сегодня. Но мы считаем, что это хорошо, это опыт, традиции. Средний возраст московского врача за последние семь лет уменьшился на восемь лет. При этом доля врачей, возраст которых меньше среднего, составляет более половины», — сказал А. Хрипун.
По его словам, среди среднего медперсонала пенсионного возраста на сегодня достигли 17% человек, а среди руководителей медицинских организаций и их заместителей лиц, достигших пенсионного возраста, — 21%. «Средний возраст медперсонала сократился на четыре года. Половина из них имеет возраст меньше среднего, а пенсионного возраста достигли только 17% медицинских сестер, фельдшеров, лаборантов. Категория руководителей медицинских организаций и их заместителей — они стали моложе на пять лет за последние семь лет, треть из них имеет возраст меньше среднего и лиц, достигших пенсионного возраста, но моложе 65 лет, — 21%», — добавил А. Хрипун.
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