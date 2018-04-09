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Курс рубля резко упал на новостях из США
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Курс рубля резко упал на новостях из США 

Свободная пресса 1 час назад
Курс доллара на торгах Московской биржи 9 апреля поднялся до отметки 59,31 рубля. Тем самым валюта обновила максимум 2018 года по отношению к рублю.
Аналогичный рост показала европейская валюта. Она валюта смогла подняться выше 72 рублей впервые с 3 августа 2017 года, пишет НСН.
Предположительно, падение курса рубля связано с новыми санкциями США, так как 9 апреля наблюдается рост нефтяных котировок.
Вашингтон 6 апреля ввел санкции в отношении семи российских бизнесменов и двенадцати подконтрольных им компаний, а также семнадцати российских чиновников. Данные меры приняты за «попытки РФ подорвать западную демократию». Попадание в «черный список» подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов на территории США, а также запрет на въезд в страну.
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