Заслон для большой воды. Может ли повториться прошлогоднее наводнение?

Наибольшие опасения у краевых властей вызвала река Калаус, где в конце марта резко поднялась вода. К счастью, до ЧС не дошло. В начале апреля уровень воды там немного опустился.

Подождём мая?

Пик паводков на Ставрополье и в других регионах Северного Кавказа обычно приходится на май-июнь.

На Ставрополье в конце весны и в начале лета по этой причине, как правило, поднимается вода в реках.

Возможен ли в этом году повтор наводнения, подобного прошлогоднему майскому? Власти края уверяют: они делают всё возможное, чтобы этого не случилось. После последнего катаклизма разработан комплекс мер по предупреждению новых ЧС на Ставрополье.

«Совместно с Федеральным агентством водных ресурсов мы разработали план противопаводковых мер на 2017-2012 гг., в котором 43 пункта, — сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов . — На эти цели выделили 2,9 млрд руб.».

В крае, начиная с лета прошлого года, активно чистят русла рек и строят новые гидросооружения. В прошлом году удалось укрепить часть берега Кумы в Зеленокумске протяжённостью полтора километра, берега Подкумка в Кисловодске , Кубани в Невинномысске

Новшество — регулярный объезд чиновниками проблемных территорий. Сотрудники минприроды края и ГУ МЧС РФ по Ставрополью обследуют населённые пункты, которым весной и летом «досаждает» большая вода, встречаются с местными жителями и выслушивают их жалобы и предложения.

Недавно федеральные власти поставили перед регионами задачу до 2020 года выявить зоны подтопления и, руководствуясь этими данными, ограничить строительство на этих территориях.

«На Кавминводах наши специалисты уже определили такие территории, — сказал Хлопянов. — Сейчас ставим их на кадастровый учёт и вскоре передадим эти данные в «Росводресурсы». Работу по краю закончим до конца 2018 года».

Жителей населённых пунктов в связи с этим волнует вопрос: не начнут ли сносить дома в зонах подтопления? Власти края заверяют, что ничего подобного не будет. Но, возможно, собственникам строений, находящихся в таких зонах, придётся дополнительно страховать жильё.

Кто хозяин?

Проблем, связанных с опасностью паводков, хватает. К примеру, отслеживать ситуацию можно пока не на всех водоёмах края. На Ставрополье ввели в эксплуатацию 5 новых гидропостов, и теперь их 31. «Но и этого недостаточно, гидропостов должно быть в два раза больше», — полагает Андрей Хлопянов.