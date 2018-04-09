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В Ваче магазин автозапчастей закрыли на месяц из-за продавца-нелегала
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В Ваче магазин автозапчастей закрыли на месяц из-за продавца-нелегала 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Суд приостановил деятельность магазина автозапчастей в Ваче Нижегородской области на 30 дней из-за нарушения законодательства о приеме иностранных граждан на работу. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.
В ходе проверки регионального УФМС России выявлено, что незаконный мигрант работал продавцом в магазине запчастей. С ним был заключен трудовой договор, но работодатель не оповестил контролирующий орган о трудоустройстве иностранного гражданина.
За нарушение законодательства о приеме на работу иностранца суд назначил работодателю наказание в виде приостановления деятельности магазина сроком на 30 суток.
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