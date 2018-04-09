В Ваче магазин автозапчастей закрыли на месяц из-за продавца-нелегала

Суд приостановил деятельность магазина автозапчастей в Ваче Нижегородской области на 30 дней из-за нарушения законодательства о приеме иностранных граждан на работу. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.

В ходе проверки регионального УФМС России выявлено, что незаконный мигрант работал продавцом в магазине запчастей. С ним был заключен трудовой договор, но работодатель не оповестил контролирующий орган о трудоустройстве иностранного гражданина.

За нарушение законодательства о приеме на работу иностранца суд назначил работодателю наказание в виде приостановления деятельности магазина сроком на 30 суток.