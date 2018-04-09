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В 500 сёлах Омской области нет питьевой воды
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В 500 сёлах Омской области нет питьевой воды 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сегодня, 9 апреля, глава Омской области поручил региональному министерству строительства и ЖКХ представить конкретный план по обеспечению качественной питьевой воды жителям региона.
«Дайте конкретные предложения — где мы всё-таки идём на бурение скважин, где на сетевое водоснабжение — строительство водоводов. Парадокс — двадцать первый век, а у нас полтысячи населённых пунктов, где питьевая вода с подвозом. Позор. Давайте комплексную программу, латание дыр не спасёт. Надо выделять средства, делать реальные проекты и заниматься именно обеспечением водой. Это задача номер один на сегодня», — заявил врио губернатора Омской области Александр Бурков.
Напомним, за последние пять лет в регионе построили лишь 14 новых скважин.
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