В 500 сёлах Омской области нет питьевой воды

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Дайте конкретные предложения — где мы всё-таки идём на бурение скважин, где на сетевое водоснабжение — строительство водоводов. Парадокс — двадцать первый век, а у нас полтысячи населённых пунктов, где питьевая вода с подвозом. Позор. Давайте комплексную программу, латание дыр не спасёт. Надо выделять средства, делать реальные проекты и заниматься именно обеспечением водой. Это задача номер один на сегодня», — заявил врио губернатора Омской области Александр Бурков

Напомним, за последние пять лет в регионе построили лишь 14 новых скважин.