Белый дом посоветовал фанатам «дважды подумать» о поездке в Россию на ЧМ-2018

"Если вы столкнетесь с какими-то трудностями там, у нас просто не будет средств. С людьми происходят несчастные случаи. Они заболевают, и их нужно вывозить. Мы не утверждаем, что там произойдут какие-то крупные инциденты, но речь идет об этих вопросах в целом", — цитирует представителя Белого дома The Guardian

Он отметил, что США старается работать с Россией по вопросам безопасности, однако совместным действиям по борьбе с терроризмом мешает высылка американских и британских дипломатов.

"Для Великобритании, я считаю, это большая проблема. Великобритания — великая спортивная нация, она серьезно относится к футболу. Британские футбольные болельщики появляются повсюду. Может ли ваше посольство обеспечить их безопасность или они будут вынуждены передать часть регулярной консульской поддержки другим?" — сказал представитель Белого дома.