Ещё
Белый дом посоветовал фанатам «дважды подумать» о поездке в Россию на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белый дом посоветовал фанатам «дважды подумать» о поездке в Россию на ЧМ-2018 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
Неназванный представитель Белого дома посоветовал болельщикам из США и Великобритании хорошо подумать, прежде чем отправиться в Россию на чемпионат мира 2018 года по футболу, сообщает "Советский спорт".
"Если вы столкнетесь с какими-то трудностями там, у нас просто не будет средств. С людьми происходят несчастные случаи. Они заболевают, и их нужно вывозить. Мы не утверждаем, что там произойдут какие-то крупные инциденты, но речь идет об этих вопросах в целом", — цитирует представителя Белого дома The Guardian.
Он отметил, что США старается работать с Россией по вопросам безопасности, однако совместным действиям по борьбе с терроризмом мешает высылка американских и британских дипломатов.
"Для Великобритании, я считаю, это большая проблема. Великобритания — великая спортивная нация, она серьезно относится к футболу. Британские футбольные болельщики появляются повсюду. Может ли ваше посольство обеспечить их безопасность или они будут вынуждены передать часть регулярной консульской поддержки другим?" — сказал представитель Белого дома.
Ранее бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии по футболу Сол Кэмпбелл прокомментировал негативное отношение английских СМИ в отношении России перед началом чемпионата мира — 2018.
Газета.Ru: последние новости
Курс доллара превысил 59 рублей впервые с декабря Компания Дерипаски сообщила о риске технического дефолта В ОНК рассказали об условиях содержания братьев Магомедовых
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул339
Санкции обрушили российский рынок282
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»208
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй95
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия216
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
05:59
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
04:59
В ГП сравнили дела Скрипаля и Литвиненко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение