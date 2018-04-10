«Красный депутат» пожаловался в НАК на страховых брокеров, представляющих угрозу национальной безопасности 

Депутат Госдумы уверен, что в нынешней сложной международной ситуации крайне опасно допускать иностранных страховщиков к работе стратегических предприятий РФ, а также передавать сотрудникам иностранных компаний должности в руководящих органах страхового рынка.
Свою позицию он аргументирует так. Народного избранника насторожило то, что в профессиональных ассоциациях, объединяющих ведущих участников страхового рынка РФ, главенствуют представители компаний Великобритании и Нидерландов. Например, представитель Willis будут совместно работать с представителям еще одной британской компании Marsh Insurance Brokers, а также голландской Aon Rus Insurance Brokers LLC. Шаргунов обращает внимание, что иностранные страховщики активно представлены и в совете ассоциации.
Писатель-коммунист уверен, что опасность кроется в том, что иностранные страховщики отдавая приоритет именно тем секторам экономики РФ, в отношении которых действуют санкции США и стран ЕС, получают доступ к секретной информации и технологиям, и затем способны передавать данные иностранным спецслужбам и правительствам стран Запада.
Есть, по мнению писателя, героя Донбасса Шаргунова и еще один риск присутствия иностранных компаний в российском стратегическом бизнесе. «Иностранные компании занимаются страхованием и перестрахованием рисков для предприятий ВПК, объектов промышленности и инфраструктуры Российской Федерации. В связи с этим возникает риск, когда иностранные страховые брокеры по команде правительства Великобритании, Нидерландов и других стран Запада могут в ключевой момент отказаться от выполнения своих обязательств, что способно нанести серьезный ущерб интересам России», — пишет он в своем обращении к известным силовикам, которое есть в распоряжении редакции издания «Новые Известия».
В этом случае удивительно, что на ситуацию, когда иностранные компании имеют доступ к информации стратегических предприятий РФ, обратил внимание депутат Госдумы, в то время как чиновники из профильного ведомства пока молчат. Хотя ситуация с доминированием иностранцев продолжается не первый год, начальник Управления страхового надзора ЦБ Иван Давыдов и начальник отдела кураторов УСН ЦБ Юрий Борисов хранят молчание, хотя именно они должны первыми сигнализировать о тревоге.