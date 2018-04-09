Минпромторг и ФАС не согласовали план Минздрава по введению обезличенной пачки сигарет в СНГ

Минпромторг и ФАС не согласовали подготовленный российским Минздравом проект плана совместных действий стран СНГ по предупреждению негативного влияния табака на здоровье населения, сообщили RNS в ФАС и Минпромторге.

Документ предусматривает в том числе введение в государствах-участниках СНГ обезличенной упаковки сигарет и размещение на пачках фотографий, предупреждающих о вреде курения, занимающих не менее 65% каждой основной стороны упаковки сигарет в 2018-2022 годах (копия документа есть в распоряжении RNS).

«Проект плана не согласован Минпромторгом. Многие меры из проекта плана пересекаются с мерами из проекта концепции по антитабачной политике на территории РФ , который мы также не согласовали Минздраву. Поскольку единая согласованная позиция министерств по российскому проекту концепции отсутствует, принятие спорных обязательств на уровне СНГ мы сочли преждевременными», — сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В ФАС отметили, что 22 марта 2018 года на площадке ведомства состоялось заседание рабочей группы при экспертном совете ФАС России по развитию конкуренции на рынке табачной продукции, на котором был рассмотрен данный документ.

«По итогам обсуждения этого документа участники рабочей группы выразили мнение о необходимости выработки согласованной всеми заинтересованными органами исполнительной власти РФ позиции по основным принципам и методам регулирования табачной отрасли на национальном уровне», — сказали в пресс-службе ФАС.

«ФАС России не согласовала проект плана в представленной редакции и полагает, что он требует существенной доработки», — добавили в ведомстве.

Минэкономразвития и Минфине к моменту публикации не ответили на запрос RNS.

20 февраля в Минске эксперты стран СНГ согласовали и направили на внутригосударственное согласование подготовленный российским Минздравом проект плана совместных действий по предупреждению негативного влияния табака на здоровье населения.

В январе 2018 года ФАС [называла] (https://rns.online/consumer-market/FaS-nazvala-vvedenie-obezlichennoi-pachki-sigaret-izbitochnim-i-neeffektivnim-mehanizmom—2018-01-22/) введение обезличенной пачки сигарет в России, предложенное в рамках ЗОЖ-стратегии Минздрава, избыточным и неэффективным.