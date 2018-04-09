В аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена пройдут забастовки

БЕРЛИН, 9 апр — РИА Новости . Наземный персонал в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена проведет забастовку во вторник, 10 апреля, сообщил в понедельник профсоюз Verdi.

"Наземный персонал в аэропортах Франкфурта и Мюнхена бастует 10 апреля. После второго раунда переговоров предложений от работодателей не последовало. Без договоренности о значительном увеличении заработной платы эти тарифные переговоры не будут завершены", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Verdi.

Как сообщил со ссылкой на профсоюз онлайн-журнал Focus, к забастовке присоединятся также служащие аэропортов Кельна Бремена . Таким образом, авиапассажиры должны рассчитывать на отмену и задержку рейсов во вторник.

Аэропорт Франкфурта-на-Майне является крупнейшей воздушной гаванью Германии и Европы.