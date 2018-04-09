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В аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена пройдут забастовки
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В аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена пройдут забастовки 

РИА Новости 2 часа назад
БЕРЛИН, 9 апр — РИА Новости. Наземный персонал в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена проведет забастовку во вторник, 10 апреля, сообщил в понедельник профсоюз Verdi.
"Наземный персонал в аэропортах Франкфурта и Мюнхена бастует 10 апреля. После второго раунда переговоров предложений от работодателей не последовало. Без договоренности о значительном увеличении заработной платы эти тарифные переговоры не будут завершены", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Verdi.
Как сообщил со ссылкой на профсоюз онлайн-журнал Focus, к забастовке присоединятся также служащие аэропортов Кельна и Бремена. Таким образом, авиапассажиры должны рассчитывать на отмену и задержку рейсов во вторник.
Аэропорт Франкфурта-на-Майне является крупнейшей воздушной гаванью Германии и Европы.
Профсоюз Verdi требует от работодателей увеличения заработной платы для 2,3 миллиона служащих в общественной сфере на 6%, минимум на 200 евро в месяц. В воскресенье в Потсдаме стартует третий раунд переговоров между профсоюзом и работодателями.
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