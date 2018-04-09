В Пензенской области на 4,5 метра провалилась дорога в Иссинском районе

Пензенской области из-за паводка затопило несколько автомобильных дорог. Эту проблему 9 апреля обсуждали члены регионального правительства.

По словам главы областного УЖКХ и ГЗН Михаила Панюхина, самая непростая сложная ситуация сложилась в Нижнем Ломове. Здесь затопило 130 домов, подтоплено 57. В Сердобском районе уровень подъема воды в реке Сердоба, по его словам, в настоящее время составляет 5,15 метра.

В Иссинском районе из-за талых вод провалился участок трассы глубиной 4,5 метра. Без асфальтированного дорожного сообщения оказались два населенных пункта, всего 68 домов и 96 человек.

«Имеется объездная полевая дорога, выставлен круглосуточный пост, объявлена чрезвычайная ситуация, как и в Нижнем Ломове», — доложил губернатору Михаил Панюхин.

Иван Белозерцев , в свою очередь, дал задание министру строительства и ЖКХ региона Александру Гришаеву выехать на место и разобраться в ситуации.

В областном центре на сегодняшний день ликвидировали практически все места локальных подтоплений. Есть небольшая проблема в районе Бригадирского моста.