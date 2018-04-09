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В Ростовской области за год численность населения снизилась на 11 тыс. человек
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В Ростовской области за год численность населения снизилась на 11 тыс. человек 

Деловое сообщество 1 час назад
Это следует из официальных данных, опубликованных Ростовстатом. При этом по итогам 2016 года также была зафиксирована естественная убыль, она составила тогда 4,7 тыс. человек.
«Численность городского населения сократилась на 2,6 тыс. человек и составила 2871,4 тыс., сельского — на 8,3 тыс.», — сообщает орган статистики. При этом основной причиной сокращения числа жителей в Ростовской области является естественная убыль в 12,8 тыс. В тоже времяч по итогам 2017 года миграционный прирост составил 1,9 тыс. человек — таким образом, он на 15% смог компенсировать потери.
Ранее министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская заявляла о том, что достичь положительного прироста населения регион планирует к 2030 году. Специалисты прогнозируют снижение уровня рождаемости в ближайшие 5 лет, связывая это с эхом 1990-х годов.
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