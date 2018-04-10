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В 2018 году на территории района Печатники построят несколько крупных объектов
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В 2018 году на территории района Печатники построят несколько крупных объектов 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Новые печатники
В 2018 году на территории Печатников планируют построить несколько крупных объектов. Об этом рассказал глава управы района Печатники Сергей Григорьев.
В планах:
— строительство перегонного тоннеля и начало первого этапа строительства станции «Текстильщики» и станции «Печатники» юго-восточного участка Третьего пересадочного контура Московского метрополитена.
— строительство зоны технических видов спорта на Пр.4386, вл.1. — мотокросс, картинг, БМХ, дрифт, велодорожка;
— создание парка у кинотеатра «Тула» (это знаковый объект). Планируемые виды работ: аллея героев с установкой информационных стендов, посвященных героям ВОВ, устройство зоны отдыха с беседками для настольных игр, реконструкция фонтана, устройство детской площадки с установкой малых архитектурных форм, а также зоны отдыха с качелями, монтаж опор освещения и устройство дополнительного озеленения с альпийской горкой. (то)
Управа района Печатники города Москвы: последние новости
За прошлый год на территории района Печатники ввели около десяти новых предприятий розничной торговли и услуг В Печатниках по восьми адресам заменили лифты В Печатниках прошел «творческий час»
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