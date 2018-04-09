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В Москве будут развивать систему защиты прав медработников
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В Москве будут развивать систему защиты прав медработников 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Власти Москвы планируют развивать систему защиты прав медицинских работников и создавать для медиков комфортные условия труда, сообщил в понедельник на заседании круглого стола «Московский врач: профессионализм, развитие, статус» руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
«Мы будем повышать и поддерживать гарантированный уровень заработной платы и обеспечивать ее рост. Мы будем следить за рабочей нагрузкой врачей и медицинских сестер, будем поддерживать всяческие их инициативы, развивать систему защиты прав медицинских работников, создавать для них комфортные условия труда, поддерживать молодых специалистов», — сказал Хрипун.
Он уточнил, что главное — развивать возможности для дополнительного образования медиков.
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