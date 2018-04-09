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Ирек Ялалов о подтоплениях: в Нижегородке можно было сработать оперативнее
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Ирек Ялалов о подтоплениях: в Нижегородке можно было сработать оперативнее 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
В мэрии Уфа 9 апреля обсудили ситуацию с подтоплениями талыми водами в городе.
По словам Ирека Ялалова, на данный момент в Уфе подтопило 57 точек — более 50 зон подтопления талыми водами устранены.
«Скорость реакции властей должна быть незамедлительной. От этого зависит оценка нашей деятельности. В Нижегородке можно было сработать оперативнее», заявил мэр города.
Сити-менеджер рекомендовал службам помимо коммунальной техники использовать дренажные насосы пожарных.
Городской глава рассказал, что подтопления в городе происходят во много из-за измения природного ландшафта — Уфа застраивается. Более сотни оврагов — естественных ливнёвок — было засыпано. Поэтому, как отметил Ялалов, строительство ливнёвок и дренажных систем это важная задача.
По его словам, последствия подтоплений сказываются не только визуально, но и на инженерных коммуникациях. Вода попадает в колодцы и теплотрассы. Изолирующие элементы теряют свою способность, и тепло не так хорошо проходит.
«Эффект домино — одна проблема рождает другие», — подчернкул мэр.
В заключении Ирек Ялалов сказал, что в городе недостаточно идёт работа по очистке дождеприёмных решёток.
«Нужно отработать в этом моменте», — сказал он.
Напомним, с 6 по 9 апреля 234 жителя республики сообщили в Госкомитет по ЧС о подтоплении талыми водами.
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