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Британец погнался за тигром и провалился в пещеру. Внутри оказался затерянный город
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Британец погнался за тигром и провалился в пещеру. Внутри оказался затерянный город 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Это чудо (простым совпадением тут ничего не объяснить) случилось еще в 1819 году. Английский офицер Родерик Джонс охотился на тигра неподалеку от Мумбаи. След привел его к странной пещере — то, что скрывалось внутри, стало настоящим шоком для тысяч людей.
Забыв о тигре, Родерик спускался вглубь пещеры. Внезапно он заметил, что на каменных стенах появились резные узоры. Офицер хотел было вернуться, но, по счастью, решил пройти вперед еще немного.
Узкая тропинка под скалой вывела Родерика к масштабной системе из десятков древних храмов и монашеских келий. Все было вырезано прямо в скале.
Офицер вернулся на поверхность и привел к пещере исследовательскую группу.
Эксперты обнаружили невероятный памятник древнего зодчества: буддийские монахи соорудили все это еще во II веке до нашей эры!
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