Задорин сделал предсказание о работе свердловского СУ СКР 

Бывший глава СУ СКР по Свердловской области Валерий Задорин высказался о своей отставке. Его обращение к экс-подчиненным опубликовано на официальном сайте ведомства, передает "Уралинформбюро".
В начале своего заявления Задорин подчеркивает, что решение об уходе было принято им самим, после чего переходит к благодарностям: «Выражаю благодарность и признательность руководству региона, прокуратуры, суда, силовых и правоохранительных ведомств — всем тем, с кем мы выполняли поставленные задачи по обеспечению правопорядка на территории области и защите прав граждан».
Во второй части обращения экс-руководитель свердловского следственного управления делает традиционных в подобных ситуациях прогноз на будущее: «Убежден, что и впредь коллектив следственного управления СК России по Свердловской области будет работать в интересах региона, выполнять сложные и ответственные задачи по борьбе с преступностью, поставленные президентом Российской Федерации и председателем СК России».
Завершается спич опять же обязательным пожеланием «всего самого наилучшего».
Об отставке Валерия Задорина стало известно 6 апреля. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. При этом в июле 2017 года Задорин уже отстранялся от занимаемой должности по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина. Причиной стала волокита, допущенная при расследовании дела о невыплате зарплаты работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Однако через месяц пост Задорину вернули.
В настоящее время обязанности руководителя следственного управления СКР по Свердловской области исполняет полковник Михаил Бусылко.