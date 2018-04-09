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АО «Восточный Порт» представит Россию на международной угольной конференции в Китае
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АО «Восточный Порт» представит Россию на международной угольной конференции в Китае 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Мероприятие традиционно соберет делегатов из 26 стран мира — ключевых игроков угольной и связанных с производством угля промышленных отраслей Китая, международных поставщиков, экспертов, трейдеров и покупателей.
Участники конференции обсудят реформы в энергетической системе Китая, новые импортные тарифы, ожидаемые объемы экспорта и прогноз цен на 2018 год в Китае и во всем мире. Одна из главных повесток Coaltrans China’2018 — влияние экологически ориентированной политики Пекина на стратегию закупок угля и важность проверки его качества.
АО «Восточный Порт» выступит в качестве эксперта стивидорной отрасли, который способен влиять на качество энергоресурса и его конкурентоспособность на международном рынке. «Восточный Порт» осуществляет не только перевалку, но и сортировку, блендирование, доведение угля до контрактной экспортной фракции и многоуровневую магнитную очистки от металлических примесей. Кроме того, на территории порта работает современное автоматическое пробоотборное оборудование и лаборатории международных сюрвейерских компаний SGS и Incolab, что позволяет проводить репрезентативный анализ судовой партии в ходе погрузки на судно и подтверждать соответствие качества продукции независимым сертификатом.
В рамках сопровождающей конференцию выставки делегация АО «Восточный Порт» представит возможности порта, в том числе строящейся Третьей очереди специализированного угольного комплекса — крупнейшего частного портового инвестиционного проекта на Дальнем Востоке. Выход нового терминала на полную эксплуатационную мощность к 2020 году позволит увеличить грузооборот порта на 20 млн тонн — до 40-45 млн тонн угля в год, что будет способствовать росту экспортного потенциала угольной отрасли России для удовлетворения растущего спроса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
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