АО «Восточный Порт» представит Россию на международной угольной конференции в Китае

Мероприятие традиционно соберет делегатов из 26 стран мира — ключевых игроков угольной и связанных с производством угля промышленных отраслей Китая , международных поставщиков, экспертов, трейдеров и покупателей.

Участники конференции обсудят реформы в энергетической системе Китая, новые импортные тарифы, ожидаемые объемы экспорта и прогноз цен на 2018 год в Китае и во всем мире. Одна из главных повесток Coaltrans China’2018 — влияние экологически ориентированной политики Пекина на стратегию закупок угля и важность проверки его качества.

АО «Восточный Порт» выступит в качестве эксперта стивидорной отрасли, который способен влиять на качество энергоресурса и его конкурентоспособность на международном рынке. «Восточный Порт» осуществляет не только перевалку, но и сортировку, блендирование, доведение угля до контрактной экспортной фракции и многоуровневую магнитную очистки от металлических примесей. Кроме того, на территории порта работает современное автоматическое пробоотборное оборудование и лаборатории международных сюрвейерских компаний SGS и Incolab, что позволяет проводить репрезентативный анализ судовой партии в ходе погрузки на судно и подтверждать соответствие качества продукции независимым сертификатом.