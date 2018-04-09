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Как кошка «усыновила» новорожденного бельчонка
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Как кошка «усыновила» новорожденного бельчонка 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
В Алматы кошка «усыновила» новорожденного бельчонка и стала о нем заботиться. Смотрите на видео кадры необычной парочки
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