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Как кошка «усыновила» новорожденного бельчонка
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Как кошка «усыновила» новорожденного бельчонка
Sputnik Грузия
2 часа назад
Фото:
Sputnik Грузия
Комментарии
В Алматы кошка «усыновила» новорожденного бельчонка и стала о нем заботиться. Смотрите на видео кадры необычной парочки
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