Главные события недели

Investing.com — На этой неделе стартует сезона публикации корпоративной отчетности за первый квартал.

BlackRock отчитается в четверг, а Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) и JPMorgan Chase — в пятницу.

Также ожидаются данные по инфляции в США . Индекс PPI выйдет во вторник, индекс CPI — в среду.

В среду также будет опубликован протокол последнего заседания ФРС по монетарной политике.

Во вторник и среду глава Facebook (NASDAQ:FB) Марк Цукерберг выступит в Конгрессе по делу о недобросовестном использовании данных.

ОПЕК выпустит ежемесячный отчет по рынку нефти в четверг, а МЭА — в пятницу.

Инвесторы будут следить за развитием событий вокруг торгового противостояния США и КНР