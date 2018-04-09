Главные события недели 

Investing.com — На этой неделе стартует сезона публикации корпоративной отчетности за первый квартал.
BlackRock отчитается в четверг, а Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) и JPMorgan Chase — в пятницу.
Также ожидаются данные по инфляции в США. Индекс PPI выйдет во вторник, индекс CPI — в среду.
В среду также будет опубликован протокол последнего заседания ФРС по монетарной политике.
Во вторник и среду глава Facebook (NASDAQ:FB) Марк Цукерберг выступит в Конгрессе по делу о недобросовестном использовании данных.
Инвесторы будут следить за развитием событий вокруг торгового противостояния США и КНР.
На рынок РФ продолжит оказывать влияние тема новых санкций со стороны США.