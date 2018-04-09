Глава ЦИК Азербайджана: идеальной избирательной кампании нет нигде

Азербайджане 11 апреля пройдут президентские выборы, по результатам которых определится глава государств на следующие семь лет. В страну один за другим приезжают иностранные наблюдатели из различных авторитетных международных организаций, а также представители различных зарубежных СМИ. Председатель Центральной избирательной комиссии ( ЦИК ) Азербайджана Мазаир Панахов рассказал корреспонденту РИА Новости Вугару Гасанову о том, были ли попытки иностранного вмешательства в выборы и об отношениях с БДИПЧ ОБСЕ.

— Как в целом охарактеризуете предвыборную кампанию, были ли попытки вмешательства со стороны?

— Центральной избирательной комиссией зарегистрировано восемь кандидатов. Для всех кандидатов созданы одинаковые условия и одинаковые стандарты, включая действующего главу государства.

Согласно требованию избирательного законодательства, для кандидатов в президенты созданы все необходимые условия. Это три часа бесплатного эфирного времени как на общественном телевидении, так и на радио. Они беспрепятственно проводят встречи с избирателями как в столице, так и в регионах. Предвыборная кампания уже находится на финишной прямой.

rightИдеальной избирательной кампании нет ни в одной точке мира. Я даже иногда с иронией отмечаю, что это как раз и является спецификой выборов, ее тонкой характеристикой. Страна, где проводятся выборы, всегда становится объектом повышенного внимания, накаляется обстановка. Это, повторюсь, изюминка выборов. Но, конечно же, процесс должен проводиться в рамках требований Избирательного кодекса, а также иных нормативно-правовых актов. Я сегодня с уверенностью могу заявить, что нами не наблюдалось серьезных нарушений, способных вызвать наше повышенное внимание и беспокойство.

— А как насчет второй части моего вопроса — вмешательстве извне в предвыборный процесс?

— Если сказать, что не было попыток вмешательства, это будет выглядеть, мягко говоря, наивно. Есть и такие моменты, которых мы не чувствуем, так как заняты исключительно избирательным процессом.

С большим сожалением констатируем, что попытки, желания вмешательства стали реальностью сегодняшнего мира, если не нормой. Но азербайджанское общество достаточно прозрело, оно устойчиво стоит на ногах. Оно само способно выделить недостатки, оценить их урон. Согласитесь, что в каждой стране есть свои проблемы, идеальных стран нет. Но в этом плане я оптимист. Если у кого-то есть такого рода желания, советую им особо не стараться, так как это будет безрезультатно. Мы уже несколько лет проводим выборы. Но даже в те годы, когда наше общество в этом плане не имело достаточного опыта, такие попытки вмешательства не имели результата. У них отсутствовала социальная база, которая является серьезным фактором.

Избиратели голосуют на выборах президента Республики Азербайджан на одном из избирательных участков БакуИзбиратели голосуют на выборах президента Республики Азербайджан на одном из избирательных участков Баку . 9 октября 2013

— Не могу не спросить о наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. С этой организацией у Баку был конфликт еще во время парламентских выборов. Он исчерпан?

— Начну с того, что Азербайджан не стоит на месте. Мы развиваемся, становимся узнаваемыми в мире. Это реальность, это факт. Преобладает позитивное мнение о нашей стране. Проблемы есть везде, как я уже сказал. Думаю, с развитием страны меняется и отношение, подход, осознаются ее серьезные управленческие принципы. Азербайджан является частью так называемой демократической семьи. Что касается конкретно ОБСЕ, то да, вышесказанное относится и к этой организации. Наши отношения, конечно же, уже не те, которые были, например, в начале 2000-х. Мы активно сотрудничаем.

Знаете, сам процесс наблюдения — очень тонкая работа. Смысл этой работы состоит в том, чтобы выявлять недостатки, фиксировать их. Вот тогда и становится ясным, кто придерживается конструктивной позиции, а кто нет. Для некоторых недостатки это повод для реализации других, не относящихся к избирательному процессу, идей.

Выборы не проходят без нарушений. У нас миллионы избирателей, десятки тысяч наблюдателей, сотни журналистов. Идеально реализовать всю процедуру невозможно. Ни в одной стране мира это невозможно.

rightНо и нарушения бывают разных категорий. А вот отношение к этим правонарушениям говорит о позиции той или иной стороны. Поймите меня правильно, я не говорю о том, что надо закрывать глаза на правонарушения. Речь идет о самом подходе к ним. Сам подход показывает цель, уровень справедливости. Это очень легко определить. Если мы почувствуем конструктивный подход к делу, мы с большой признательностью примем замечания в адрес нашей работы. Это и есть сотрудничество, демократические принципы. Замечания помогают нам определить недочеты, выделять те комиссии, которые работают хорошо, и тех, работа которых неудовлетворительна. Но, к сожалению, бывают и общие слова, общие обвинения, по которым становится невозможным принять необходимые меры. Такой подход препятствует развитию.

— А если опять же конкретизировать деятельность БДИПЧ ОБСЕ по Азербайджану…

— Их деятельность идет нормально, они выступили с промежуточным отчетом. Есть определенные моменты, с которыми мы не согласны.

— Есть ли нововведения в избирательном процессе в этом году? Когда выступите с предварительными итогами выборов?

Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают голоса избирателей на выборах президента Республики Азербайджан. 9 октября 2013

— Мы постараемся ночью после закрытия участков обнародовать предварительные результаты. В 19.00 по местному времени (18.00 мск) закрываются избирательные участки. После закрытия участков будут подсчитываться бюллетени, составляться итоговые протоколы. После составления протоколов информация поступит в наш информационный центр, и мы обнародуем это на мониторах.

Думаю, ближе к полуночи у нас будет достаточное количество информации от избирательных участков, чтобы создалось первичное мнение о выборах.

Мы установили веб-камеры, которые нам очень помогут в плане прозрачности выборов, они охватили всю географию страны. Попросили министерство транспорта , связи и высоких технологий посодействовать нам в случае большей загруженности нашего сайта в день выборов. Нам пообещали, что сбоев в работе не будет и доступ на наш сайт будет лучше, чем в обычные дни. С любой точки мира можно будет следить за ходом выборов в режиме онлайн.

Веб-камеры более эффективны, поскольку человек не может проследить за всем сразу в силу физических способностей. Что примечательно, инициатива исходила от действующего главы государства, ибо это требует больших финансовых затрат. Ведь главным фактором справедливых, прозрачных выборов является политическая воля.

Франции. Мы не отказывали никому в аккредитации наблюдателей, не ставили ограничений. Что примечательно, не стоит обращаться в сам ЦИК, чтобы проводить наблюдательную миссию в конкретном избирательном округе. Достаточно обратиться в этот избирательный округ, и все. У нас проведут экзитполы организации из США

В ЦИК аккредитовано около 900 международных наблюдателей, 118 представителей международных СМИ из 21 страны. Статистику местных СМИ мы не ведем, они свободны в своей деятельности от начала до конца. Число местных наблюдателей превышает 60 тысяч. На каждый избирательный участок приходится свыше 10 наблюдателей. Плюс СМИ, уполномоченные представители кандидатов.

— Какие прогнозы относительно явки на выборах?right

— Сложно сейчас давать какие-то прогнозы. В этом году мы провели очень большую просветительскую работу по привлечению электората к выборам. Думаю, вы сами следите за телевидением и видите все, что происходит. Проведены активные дебаты, общество знает кандидатов. Шесть из них представляют политические партии. Достаточно много желающих понаблюдать за выборами. Одиннадцать политических партий аккредитовали своих наблюдателей. Все это говорит о высоком интересе к выборам.

Исходя из всего перечисленного, я думаю, активность избирателей будет высокой. Как правило, на президентских выборах бывает высокая активность избирателей.

— Вы заявили о том, что изучаете зарубежный опыт, члены комиссии под вашим председательством участвуют в выборах за рубежом. Контактируете ли с ЦИК России в данном контексте?

— Конечно. У нас сложилось плодотворное сотрудничество. Я неоднократно сам участвовал в различных мероприятиях в России . К сожалению, в этом году, в силу известных причин, ни я не смог поехать на выборы в РФ, ни Элла Александровна (глава ЦИК РФ Памфилова) не смогла приехать к нам. Совпали предвыборные кампании. Но наша делегация в качестве международного наблюдателя участвовала на выборах в РФ.

Мы ожидаем делегацию из России, куда войдут и члены ЦИК РФ. Наши отношения очень обширные, они основаны на конструктивном подходе.