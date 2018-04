Сегодня без ужина: подборка мотивирующих аккаунтов в инстаграме, которые подвигнут вас заняться спортом

Иногда нам всем не хватает мотивации начать что-то делать. Однако скоро лето, и пора бы привести свое тело в форму. В связи с этим мы подготовили для вас подборку фитнес-героинь, которые точно заставят вас если не действовать, то хотя бы задуматься об этом.

6 Апр 2018 в 5:15 PDT 1. Кайла Итсинес

Кайле из Австралии всего 26 лет, а она уже одна из самых влиятельных фитнес-тренеров в мире. У девушки есть свои программы, которые называются Bikini Body Guide («Гид по телу бикини»). При этом целью спортивных нагрузок и здорового питания Кайла ставит не похудение, а поддержание тонуса и здоровья.

Фитнес-гуру ведет отличный инстаграм, куда выкладывает различные упражнения и, конечно, себя любимую. И она, и ее тело, и ее энергия способны замотивировать любого хотя бы на вечернюю пробежку возле дома. У Кайлы уже более 9,4 миллиона подписчиков.

27 Мар 2018 в 10:26 PDT 2. Tone it up Карена и Катрина — две девушки, которые объединились и создали сообщество Tone it up («Укрепи себя»). Сами они называют себя и своих последователей обществом сильных женщин, которые поддерживают и мотивируют друг друга к здоровой и счастливой жизни. На своем сайте они выкладывают как упражнения, так и рецепты. Девиз Карены и Катрины: «Делитесь. Любите. Вдохновляйте. Трудитесь». За деятельностью тренеров следят более 1,4 миллиона подписчиков.

30 Мар 2018 в 5:22 PDT 3. Анастасия Миронова

Анастасия Миронова — девушка из глубинки, которая переехала в Петербург , добилась огромных успехов и теперь помогает другим обрести красивое тело. Стоит только взглянуть на фотографии Анастасии в инстаграме, и вам сразу захочется работать над собой, своим телом и стремиться к лучшей жизни.

Женственность, красивые мысли, правильное питание — главные темы в блоге Мироновой. Если вам нужна мотивация или волшебный пинок под зад, то вы найдете их здесь. У Анастасии более 680 тысяч подписчиков.

10 Апр 2018 в 8:47 PDT 4. Татьяна Рыбакова

Вдохновляющая история девушки, которая сбросила 55 кг и кардинально изменила свою жизнь. Таня Рыбакова делится секретами правильного питания, тренировок, рассказывает о собственном опыте похудения. Если вы хотели знать все о здоровом образе жизни, то обязательно загляните в ее инстаграм. 250 тысяч подписчиков — вполне неплохо, не правда ли?

1 Апр 2018 в 7:51 PDT 5. Аманда Биск

Когда в 2011 году врач поставил девушке диагноз «синдром хронической усталости», она готовилась выступать на Олимпийских играх. Ей пришлось бросить мечту всей своей жизни стать великим атлетом и начать искать новый вид деятельности. Аманда получила образование в спортивной области и диетологии, создала блог и начала своим примером вдохновлять людей. Сейчас у нее почти 700 тысяч подписчиков, которые следят за видеороликами с упражнениями, мотивирующими фотографиями и философией девушки.

25 Фев 2018 в 9:00 PST 6. Касси Хо Когда Касси запостила первое видео с упражнениями своей программы, она рассчитывала, что его посмотрят только студенты ее курса по пилатесу. Сегодня POP Pilates — всего лишь часть мира фитнеса, который называется Biogilates. У девушки самый популярный ютуб-канал, посвященный фитнесу. У него 500 миллионов просмотров видео и 4 миллиона подписчиков. В своем инстаграме Касси вдохновляет и мотивирует людей на занятия пилатесом и фитнесом.

4 Апр 2018 в 3:43 PDT 7. Таня Поппет

Таня — фитнес-инструктор из Австралии. Она признается, что горячо любит фитнес и здоровый образ жизни и хочет делиться этими чувствами с людьми. В ее блоге можно найти множество информации о том, как совмещать здоровую жизнь и фитнес с повседневной рутиной. Таня делится спортивными советами, идеями тренировок, подсказками по питанию и здоровыми рецептами.