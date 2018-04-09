Владимирские рыбаки уплыли на льдине 

Фото с ресурса s16.stc.all.kpcdn.net Рыбалка по последнему льду могла завершится трагедией для четверых жителей Владимирской области, которые отправились на рыбную ловлю в соседнюю Нижегородскую область.
Как сообщает нижегородское информационное агентство «Время», ЧП произошло 7 апреля после обеда, когда апрельское солнце подтопило и без того непрочный лед Волги. Наши земляки рыбачили в районе деревни Боженка Сокольского района, когда льдина с людьми оторвалась от основного ледового покрова и поплыла вниз по течению.
Как сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области, спасли рыбаков сотрудники госинспекции по маломерным судам. Мужчин вывезли со льдины на катере, оснащенным воздушной подушкой.