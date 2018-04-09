Косачев рассказал, как санкции США мешают общаться американцам с россиянами

США в пятницу расширили санкционный список, в него вошли российские должностные лица, парламентарии, включая Косачева, компании РФ

"Санкции США запрещают американским парламентариям, ученым, политическим и общественным деятелям общаться с россиянами из списка Минфина. Совфед будет обсуждать ответные меры", — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что вводимые ограничения приведут к существенному снижению возможности межпарламентского диалога двух стран. «Это противоречит нормам демократии и принципу разделения властей, когда исполнительная власть США диктует своим гражданам, как им поступить», — отметил Косачев.

Он сообщил, что будет «предлагать выработать определенную реакцию» на эти шаги американских властей.

Косачев также рассказал, что зашел на сайт Минфина США и лично ознакомился с санкционным списком ведомства. «Минфин США публикует единый список физических и юрлиц без градации на персоналии и без иной градации — вводятся ли санкции в отношении лиц, обвиняемых в терроризме, контрабанде наркотиков, распространении оружия массового уничтожения, или за иные политические взгляды», — заявил законодатель. При этом инакомыслие может представляться как национальная угроза Америки, добавил парламентарий.