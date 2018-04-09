Косачев рассказал, как санкции США мешают общаться американцам с россиянами 

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Санкции США запрещают американцам общаться с россиянами из списка Минфина, Совфед будет обсуждать ответные меры, заявил глава международного комитета СФ Константин Косачев на заседании комитета в понедельник.
США в пятницу расширили санкционный список, в него вошли российские должностные лица, парламентарии, включая Косачева, компании РФ.
"Санкции США запрещают американским парламентариям, ученым, политическим и общественным деятелям общаться с россиянами из списка Минфина. Совфед будет обсуждать ответные меры", — сказал сенатор.
Он подчеркнул, что вводимые ограничения приведут к существенному снижению возможности межпарламентского диалога двух стран. «Это противоречит нормам демократии и принципу разделения властей, когда исполнительная власть США диктует своим гражданам, как им поступить», — отметил Косачев.
Он сообщил, что будет «предлагать выработать определенную реакцию» на эти шаги американских властей.
Косачев также рассказал, что зашел на сайт Минфина США и лично ознакомился с санкционным списком ведомства. «Минфин США публикует единый список физических и юрлиц без градации на персоналии и без иной градации — вводятся ли санкции в отношении лиц, обвиняемых в терроризме, контрабанде наркотиков, распространении оружия массового уничтожения, или за иные политические взгляды», — заявил законодатель. При этом инакомыслие может представляться как национальная угроза Америки, добавил парламентарий.
Так, Косачев, по его словам, обнаружил свою фамилию в едином списке с "Аль-Каидой" (террористическая группировка, запрещена в РФ) и боевым крылом "Хезболла".